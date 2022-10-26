سيراميكا كليوباترا يشكو معروف رسميًا وكلاتينبرج يقرر إيقافه

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أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي سيراميكا كليوباترا، تقدم بشكوى رسمية ضد محمد معروف حكم مباراة الفريق ضد الزمالك بالدوري العام، التي انتهت بفوز الفارس الأبيض، بهدفين دون رد.

وتابع هشام في تصريحات اذاعية: «شكوى سيراميكا جاءت بعد أخطاء الحكم في المباراة من وجهة نظر النادي والتي أثرت على نتيجة المباراة».

وأضاف: «مارك كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام، قرر إيقاف معروف عن إدارة المباريات بسبب تلك المباراة، ولكن إيقاف غير معلن بشكل رسمي».

وتغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في اطار مباريات الجولة الثانية وسجل الاهداف كلًا من سيف الدين الجزيري واحمد فتوح.