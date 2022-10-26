تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 6 مصانع منظفات ومواد غذائية بدون ترخيص في الجيزة خلال 24 ساعة.



شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية كالتالى:



فى مجال حماية البيئة والصحة العامة: ضبط 2 قضية (مصنعين "بدون ترخيص")، بمضبوطات بلغت (55 طن مواد كيميائية، 28.5 مواد خام سائلة وصلبة ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية) مجهولة المصدر بدون بيانات منسوب إنتاجها لشركات وهمية مخالفة للاشتراطات البيئية والصحية.



في مجال المواد الغذائية: ضبط 4 مصانع "بدون ترخيص"، بمضبوطات بلغت (20.5 طن، 38500 قطعة) مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير شراء معبأة ومعدة للتداول بدون موافقات بيئية ومخالفة للاشتراطات الصحية والوقائية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع السابقة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.