ضبط عامل قتل شخصا حاول سرقته بالإكراه في المنوفية

تمكنت مباحث المنوفية من ضبط عامل عقب لاتهامه بقتل آخر حاول تثبيته وسرقته بالإكراه أثناء سيره في مركز الشهداء، حيث قام بضربه بحجر على رأسه حتى الموت.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد مصطفى داود رئيس مباحث الشهداء، بتلقيه بلاغ بقيام عامل مقيم قرية دنشواي بقتل آخر حاول التعدي عليه أثناء سيره بدراجة بخارية ليلا من قرية كفر دنشواى إلى قرية دنشواي وبصحبته زوجته.

وفوجئ العامل بملثم يحاول إيقافه، حيث قام بإسقاطه من أعلى الدراجة البخارية، وكان معاه زوجته وحاول سرقتها وتثبيته بالإكراه، فنشبت مشاجرة بينهما، قام العامل بالدفاع عن نفسه وضربه بحجر على رأسه ومات في الحال.

وبالانتقال تبين أن المتوفي يدعى "ر. ع. ا"، 50 عاما، ويقيم بقرية كفر دنشواي، وحاول سرقة "ب. ا. ا" ومقيم قرية بدنشواي أثناء سيره بدراجة نارية حيث حاول تثبيته وسرقته بالإكراه، فحاول الدفاع عن نفسه، وقام بضربه بحجر على رأسه أودت بحياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.