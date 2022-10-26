أمين رابطة العالم الإسلامي: قيم الإسلام تدعم تحالف الحضارات وضد الصراعات

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن قيم الإسلام تدعم تحالف الحضارات وضد صدامها وصراعها، منوها بدور أتباع الأديان في صنع السلام وعمارة الأرض والحفاظ عليها.

وحذر العيسى - في كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ "الاجتماع الدولي المتنوع من أجل السلام" بالعاصمة الإيطالية روما، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - من استغلال الدين لتسويق الخداع والكذب، وأن من يمتلك الحقيقة فعليه أن يقدمها للآخرين في قالب الإهداء والتلطف والمحبة، مؤكدا أن الرابطة تقوم على أساس احترام الجميع وخدمة الإنسانية ونشر الوعي بأهمية ضبط العواطف الدينية وجعلها أكثر استنارةً وحكمةً.

وأشارت (واس) إلى أن الاجتماع ينعقد تحت عنوان: "صرخة من أجل السلام"، بدعم الفاتيكان ومشاركة البابا وكبار الزعماء الدينيين وممثلي الشعوب والثقافات من جميع أنحاء العالم، وبحضور ناهز الـ 3500 شخصية عالمية، إلى جانب ضيفي شرف المؤتمر وهما الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويتضمن الاجتماع 14 منتدى نقاشيا بهدف تحقيق التكامل بين الجهود لتأسيس بنية أقوى للحوار والصداقة بين الشعوب والثقافات تسهم في دعم رسالة السلام وتعزز تأثيرها في السياقات المعاصرة في ظل التهديدات المعقدة المتعددة.