إسبانيا: بإمكاننا تجنب الركود الاقتصادي رغم التأثيرات العالمية المعاكسة

رجحت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كالفينو، عدم دخول البلاد في مرحلة ركود، في ظل قدرة الاقتصاد على مواصلة إفراز وظائف، رغم التأثيرات العالمية المعاكسة.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن كالفينو قالت، ردا على سؤال خلال مقابلة تليفزيونية مع محطة "تليثينكو" بشأن ما إذا كان اقتصاد البلاد سيدخل في مرحلة انكماش خلال الأرباع السنوية المقبلة: "المؤشرات لا تظهر أننا تسير في هذا الاتجاه".



وحذرت هيئة الرقابة المالية في البلاد، المعروفة باسم "آيريف"، يوم الاثنين الماضي، من أن إسبانيا ستشهد على الأرجح ركودا تقنيا في ظل تسجيل نمو سلبي خلال ربعين متتاليين.