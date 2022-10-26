أستاذ إعلام: حالة الطقس وتعطيل الدراسة تصدرت المركز الأول بحثًا على الإنترنت

أكد الدكتور محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، أن حالة الطقس وتعطيل الدراسة تصدرت المركز الأول في الجمل المفتاحية والكلمات المرتبطة بالبحث على الإنترنت، موضحًا أن سلطة تعطيل الدراسة ليست في يد وزير التعليم، ولكن يتم اتخاذ القرار من قبل المحافظين.

وأضاف فتحي، في لقائه بفقرة "بورصة الكلام"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن أكثر المحافظات بحثًا عن حالة الطقس هي الفيوم وبني سويف والمنوفية وأقلهم الأقصر، مشيرًا إلى أن "صوت الرعد" احتل المركز الأول كأكثر الكلمات بحثًا على تويتر.

وعن تريند "عامل النظافة محمد عادل"، قال الدكتور محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، إن كشري التحرير قرر الخروج عن الصمت ونشر فيديو لواقعة عامل النظافة خلال تواجده، وقال نحن لا نهاجم مع أحد أو دفاعًا عن أحد، المصريون من الشعوب التي تتعاطف بطبعها مع الفقراء، وتفاعل المصريين مع عامل النظافة كان منطقيا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأصوات العكسية بدأت في الهجوم على عامل النظافة بعد انتشار الفيديو.