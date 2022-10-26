بوتين: احتمال نشوب صراع في العالم والمنطقة مازال مرتفعا للغاية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة، داعيا الرابطة إلى تعزيز حماية مرافق البنية التحتية الحيوية.

وحذر بوتين، خلال اجتماع عقده عبر الفيديو مع مدراء وكالات الأمن والخدمات الخاصة لبلدان رابطة الدول المستقلة، من نتائج انتشار الأسلحة في «السوق السوداء» الأوكرانية، قائلًا: «لا تزال هناك مخاطر من وقوع منظومات الصواريخ والأسلحة عالية الدقة في أيدي الإرهابيين».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأربعاء، أشار بوتين، إلى أن «أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وفقدت سيادتها عمليا»، محذرًا من أن «احتمال نشوب صراع في العالم والمنطقة مازال مرتفعا للغاية».

وفي وقت سابق، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقرير وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عن سير تدريب قوات الردع الاستراتيجي، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء.

وأعلن الكرملين عن عقد دورة تدريبية لقوات الردع الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس البلاد فلاديمير بوتين، جرى خلالها إطلاق صواريخ باليستية وكروز عابرة للقارات من بينها صاروخ «يارس» من قاعدة بليسيتسك الفضائية، وكذلك صاروخ «سينيفا» من بحر بارنتس في ميدان كورا بكامتشاتكا.

وشاركت الطائرات بعيدة المدى من طراز Tu-95MS في تنفيذ المهام، حيث أطلقت صواريخ كروز جوا. وخلال التدريبات تم فحص جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية ومهارات القيادة والعمليات في تنظيم تنفيذ المهام والسيطرة على القوات.

وبحسب «روسيا اليوم»، اكتملت المهام التي تضمنتها تدريبات قوات الردع الاستراتيجي على أكمل وجه، وأصابت جميع الصواريخ أهدافها بدقة، ما يؤكد جميع خصائصها المحددة.

يذكر أن هذا هو التدريب الثاني من نوعه هذا العام، حيث جرى أول هذه التدريبات في 19 فبراير الماضي قبل 5 أيام من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.