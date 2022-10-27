وزير الخارجية الأمريكي: الصين تريد «تسريع» وتيرة الاستيلاء على تايوان

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين بتقويض الوضع الراهن القائم منذ عقود والذي نأي بالبلدين عن خوض حرب بسبب تايوان، مشيرا إلى أن بكين تحاول "تسريع" وتيرة استيلائها على الجزيرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال بلينكن في مقابلة مع وكالة بلومبرج بواشنطن اليوم إن "ما تغير هو قرار من الحكومة في بكين بأن ذلك الوضع الراهن لم يعد مقبولا، وهم يرغبون في تسريع العملية التي سيسعون من خلالها إلى إعادة توحيد (البلدين)".

وأضاف بلينكن: "أعتقد أنهم أيضا اتخذوا قرارات بشأن كيفية تنفيذ ذلك، بما يشمل ممارسة المزيد من الضغوط على تايوان، والإجبار... وجعل الحياة أصعب في مجالات مختلفة في تايوان على أمل أن يسرع ذلك من إعادة التوحيد".

وتضاف تصريحات بلينكن اليوم إلى ما ردده وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي من أن الصين قد تستولي على تايوان من خلال "جدول زمني أسرع بكثير" مما كان يعتقد في السابق.