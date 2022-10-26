مندوب تونس بالجامعة العربية: نحتاج رؤية استراتيجية مشتركة للتعامل مع قضايا الأمن الغذائي والمائي

قال السفير محمد بن يوسف مندوب دولة تونس الدائم لدى جامعة العربية، اليوم الأربعاء، على هامش انطلاق أولى الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ31 للقمة العربية بالعاصمة الجزائرية إن مخرجات قمة تونس والأجواء الإيجابية التي تولدت عنها رسخت لقناعة الجميع في التضامن العربي وتوحيد المواقف تجاه جميع القضايا والتحديات التي تواجه دولنا العربية.

وأضاف بن يوسف، أنه منذ قمة تونس قبل ثلاثة أعوام سعت الدول العربية لزيادة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن في هذا الظرف الدقيق الذي يتسم بعدم الاستقرار وتنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع أن انتشار بؤر التوتر في منطقتنا العربية واستمرار النزاعات المسلحة يحتم علينا تكثيف الجهود للبحث وتطويق الأزمات والبحث عن حلول سياسية للصراعات والانقسامات مما يعزز الأمن ويحصن مجتمعاتنا من التدخلات الخارجية.

وأشار إلى حرص تونس فى الإسهام بإيجاد تسوية للازمة الليبية في إطار اتفاق ليبي ليبي على غرار ملتقى الحوار السياسي الذي احتضنته بلاده في نوفمبر 2020 والذي أسس لمسار سياسي.

كما ذكر أن المنطقة تعيش على وقع أزمات حادة وتحولات سريعة زادت في تعقيد الأوضاع وتعظيم تحديات دولنا الجمة والمتعددة والتي تهدد الأمن القومي العربي وتهدد استقرار المنطقة بأكملها، الأمر الذي يستوجب التضامن والتعاون لمواجهة ذلك للوصول إلى الازدهار في أوطاننا وتحقيق رغبات شعوبنا.

وقال السفير محمد بن يوسف إن قضايا الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المطروحة بحدة في الوقت الراهن تحتاج لمعالجة شاملة سويا من خلال بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تقي دولنا من الهزات وتحفظ استقرارها وأمنها وتتيح الفرصة للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى ثروات المنطقة العربية الطبيعية والبشرية وموقعها الجغرافي، الذي يؤهلها أن تكون كتلة اقتصادية تضاهي التكتلات الأخرى، ذاكرا أن ذلك يعتمد على تذليل الصعوبات وتحقيق قرارات القمم العربية الخاصة بالاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة الحرة وتسهيل الانتقال لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.