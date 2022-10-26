لميس الحديدى: ننتظر شيئا في ملف سعر الصرف قريبا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعقيبا على انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الثلاثاء: إنها تحدثت مع كثيرين ممن حضروا الجلسات، والتمست أملًا أن تكون هذه نقطة بداية جديدة.

وأكدت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر شاشة "ON E"، الإثنين، أنه من المهم تفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر، مؤكدة أن تنفيذها يحتاج إلى بعض الوقت خاصة في المستوي المتوسط وطويل الأجل.

وأضافت أن الدولة استثمرت في البنية التحتيتة بإنشاء شبكات طرق وموانئ، مؤكدة أنها تثتثمر الأن في البنية التحتيتة التشريعية، وتسهيل مناخ الأعمال.

وتابعت من المنتظر اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل (حزمة حماية جديدة - قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار- اتفاق صندوق النقد"، مختتمة: "منتظرين حاجة هتحصل فيما يتعلق بتحديد سعر الصرف في الفترة القصيرة المقبلة".