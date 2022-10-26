وفاة رجل إيراني لم يستحم منذ نصف قرن عن 94 عاماً

لكن وسائل الإعلام المحلية تقول إن عمو حاجي استسلم أخيراً للضغوط واستحم قبل بضعة أشهر.

وبحسب وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، فقد مرض بعد ذلك بوقت قصير وتوفي يوم الأحد.

وفي مقابلة سابقة، أجراها مع صحيفة طهران تايمز في عام 2014، كشف أن وجبته المفضلة كانت النيص "الدعلج" (نوع من القوارض) وأنه يعيش بين حفرة في الأرض وكوخ من الطوب بناه الجيران المهتمون لحاله من قرية ديجة.

وأخبر الصحيفة في ذلك الوقت أن خياراته غير المعتادة كانت بسبب "الانتكاسات العاطفية" عندما كان أصغر سناً.