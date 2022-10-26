توقعات باستقرار تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم

أظهرت الطلبيات أنه من المتوقع أن تظل شحنات الغاز الروسي الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستقرة اليوم الأربعاء.



وأظهرت طلبيات الشحن التي نشرتها شبكة كهرباء أوكرانيا، أنه من المتوقع أن تصل التدفقات إلى 42.4 مليون متر مكعب/ يوميا، بتغيير طفيف عن مستويات الشهور الماضية، فيما سيتم قبول الإمدادات عند نقطة العبور الحدودية سودجا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن عملاق النفط والغاز الروسي جازبروم حذر الشهر الماضي أوكرانيا من أن مطالباتها بالتحكيم بشأن مدفوعات العبور يمكن أن تدفع روسيا إلى فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الأوكرانية المملوكة للدولة نافتوجاز، ما يعرض العبور للخطر.



يأتي ذلك عقب الأضرار التي لحقت بخط نورد ستريم الروسي المؤدي إلى ألمانيا، والذي أغلق منذ 31 أغسطس.