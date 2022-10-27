 ميريهان حسين تكشف مواصفات فتى أحلامها وأكثر شيء تكرهه في الرجل - بوابة الشروق
الخميس 27 أكتوبر 2022 12:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيفوز بكأس السوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

ميريهان حسين تكشف مواصفات فتى أحلامها وأكثر شيء تكرهه في الرجل

ميريهان حسين. (أرشيفية).
ميريهان حسين. (أرشيفية).

نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 11:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 11:50 م

كشفت الفنانة ميريهان حسين، صفات التي تتمنى أن تكون في فتى أحلامها.

وقالت خلال لقائها مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا: "إنه يكون راجل أقدر أعتمد عليه، الراجل في حياتي ملوش مكان غير إنه يكون سند".

أما الصفات التي تكرهها في الرجل، أوضحت: "أكتر حاجة بكرهها في الراجل هي البخل والكدب ومريت بدا كتير".

وتابعت: "أنا عندي حاسة سادسة بعرف الكداب علطول وأوقات كتير بجاريه وأتسلى".

جدير بالذكر أن الفنانة ميريهان حسين قد تعاقدت، مؤخرا، على مسلسل "الونش"، بطولة: محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وإيهاب فهمي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك