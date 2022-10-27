ميريهان حسين تكشف مواصفات فتى أحلامها وأكثر شيء تكرهه في الرجل

كشفت الفنانة ميريهان حسين، صفات التي تتمنى أن تكون في فتى أحلامها.

وقالت خلال لقائها مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا: "إنه يكون راجل أقدر أعتمد عليه، الراجل في حياتي ملوش مكان غير إنه يكون سند".

أما الصفات التي تكرهها في الرجل، أوضحت: "أكتر حاجة بكرهها في الراجل هي البخل والكدب ومريت بدا كتير".

وتابعت: "أنا عندي حاسة سادسة بعرف الكداب علطول وأوقات كتير بجاريه وأتسلى".

جدير بالذكر أن الفنانة ميريهان حسين قد تعاقدت، مؤخرا، على مسلسل "الونش"، بطولة: محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وإيهاب فهمي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.