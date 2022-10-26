البلوجر هادية غالب: قابلت محمد صلاح وهو متواضع جدا ويستحق النجومية

قالت البلوجر وعارضة الأزياء هادية غالب، إن الالتزام بالدراسة أحد اسرار النجاح، حيث درست اقتصاد بالجامعة الأمريكية، وكنت متفوقة دراسيًا، مؤكدة أنها كانت تعمل وتدرس في نفس الوقت.

وأضافت هادية غالب، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء: مخدتش مليم من أهلي من وقت ما تخرجت من الجامعة، استغليت دراستي للاقتصاد في إدارة عملي وكل الفلوس التي حققتها من التسويق بدأت بها مشروعي في تصميم ملابس البحر، متابعة: اتجهت للتصميم فى الآونة الأخيرة وحاولت تجديد شكل البوركيني، وبدأت في التسويق له في دولة.

وتابعت: فكرة البوركيني جاءت بسبب منع صديقتي المحجبة من دخول قرية سياحية، ومنه عرفة وهبة مجدي وهاجر أحمد وهنادي مهنا بجانب بعض مشاهير الفن من الخليج، من أهم المشاهير اللاتي ارتدين منتجاتي، مضيفة: منى زكي جارتي وكان نفسي تلبس من تصميمي، مش شايفاها نازلة البحر بس شرف ليا لو قررت ارتداء أي مايوه من تصميمي

وأكملت هادية غالب: قابلت اللاعب الدولي محمد صلاح في دبي خلال حملة إعلانية، ولمست مدى تواضعه، متابعة: مو صلاح متواضع ويتعامل بطبيعته ويستحق النجومية ، أنا مليش في الكورة، ولكن بشجع ليفربول الإنجليزي عشان محمد صلاح.