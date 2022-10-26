علوم القاهرة ترصد كسوف الشمس الجزئي بحضور الطلاب

رصد قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية بكلية العلوم جامعة القاهرة، ظاهرة كسوف الشمس الجزئي، أمس، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده الشريف، عميد الكلية وبإشراف الدكتور السيد محمد عبد الحميد ربعة، رئيس القسم.

بدأت الفعاليات بإلقاء محاضرة مبسطة عن الكسوف وأنواعه وأسبابه وأطوار القمر، ألقاها الدكتور حسين محمد فريد، مدرس الفيزياء الفلكية ومشرف معمل الأرصاد الفلكية ومنظم الحدث.

وأوضح أنه لابد أن يكون مراكز الأجسام الثلاثة، الشمس والقمر والأرض، على خط واحد ويكون القمر في المنتصف تماما أي محاقا لتقع أجزاء معينة من الأرض في بقعة ظل القمر ويحدث كسوف الشمس الكلي، وهو ما لم يتم في كسوف اليوم ولكن فقط المناطق التي وقعت في شبه ظل القمر شاهدت كسوفا جزئيا مثل غرب سيبيريا نسبة الكسوف الجزئي أعلى من 82% وأوروبا وغرب أسيا وشمال أفريقا والشرق الأوسط ومنها القاهرة والتي بلغت نسبة الكسوف الجزئي بها حوالي 36%.

وأضاف أن خسوف القمر يحدث فقط عند اقتران الأجسام الثلاثة ولكن هذه المرة تكون الأرض في المنتصف أي يكون القمر بدرا لتلقي الأرض بظلها على القمر ويحدث خسوف القمر، وقبل توجه الحاضرين لمعمل الرصد الفلكي بالكلية قام الدكتور حسين بالتنبيه على أنه لابد من أخذ الاحتياطات الضرورية من أجل عدم النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف الجزئي ولكن فقط يتم رصد الحدث من خلال نظارات بفلاتر خاصة أو بالتليسكوبات المزودة بفلاتر شمسية.

وبعد التوجه إلى معمل الرصد ورغم الظروف الجوية السيئة وتجمع السحب التي أعاقت عملية الرصد في بداية الأمر، تمكن الحاضرون من رصد الكسوف بشكل جيد، بعد التحسن الطفيف في الظروف الجوية، من خلال التليسكوبات والنظارات الخاصة وأبدى الحاضرون سعادتهم الكبيرة بعد التمكن من الرصد ومشاهدة حركة القمر أمام قرص الشمس من خلال التليسكوبات.

يذكر أن الحاضرين لمشاهدة الكسوف في معمل الرصد الفلكي تنوعت فئاتهم وتخصصاتهم، منها أساتذة الجامعة وطلاب كلية العلوم من مختلف الأقسام وكليات أخرى وبعض الموظفين والعاملين بالكلية.

حضر الفاعلية محمود نجم الدين المدرس المساعد، أسامة رملة المعيد، مريم محمد المعيدة، ماجدة ناجي المعيدة، إسراء عبد اللاه المعيدة، فاطمة شعبان المعيدة، ومن الطلاب: مؤمن سيد عبد المنعم – محمود السعيد عصام – شهد محمد عبد الخالق – ندي عبد الله رمضان – ياسمين محمد مجد الدين – نوران عبد الله كمال، علي محمد السيسي – اسلام علاء – إسراء أحمد – ايمان عبد القوي – عبد الرحمن أشرف – عمر حسام.