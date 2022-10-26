الدنمارك تسجل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

سجلت الدنمارك، 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و376 ألفا و538 إصابة، والوفيات إلى 7344.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، إعطاء 13 مليونا و194 ألفا و855 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.