سوريا تدين الهجمات على بعض منظمات الأمم المتحدة في القامشلي

أدانت سوريا الهجمات التي قامت بها مؤخراً المجموعات الانفصالية في مدينة القامشلي وغيرها ضد بعض منظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني في البلاد، وخاصة مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأربعاء، على أن سوريا "تدين هذه الهجمات وترفضها تحت أي عدوان كان، وتطالب الدول الراعية للتنظيمات الانفصالية وخاصة الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين بالضغط على هذه التنظيمات لوقف مثل هذه الهجمات وعدم تكرارها".

وبينت الوزارة أن "سوريا ترى أنه من الضروري على الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية التعامل مع مثل هذه التصرفات التي تعرقل عملها الإنساني في سوريا بالطريقة المناسبة".

ويعمل عدد من منظمات الأمم المتحدة ومنها منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي في مناطق شمال شرق سوريا وتقدم الدعم لمشاريع تنفذ في تلك المناطق التي تعتبر خارج سيطرة الحكومة السورية.