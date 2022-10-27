قطر للطاقة تسوّق 70% من إنتاج جولدن باس الأمريكي من الغاز المسال

أبرمت شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وإكسون موبيل اتفاقاً تقوم بموجبه كل منهما باستلام وتسويق حصتها من الغاز الطبيعي المسال التي سينتجها مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في منطقة سابين باس في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً للاتفاقية، ستقوم شركة قطر للطاقة للتجارة، المملوكة بالكامل لقطر للطاقة، باستلام ونقل وتسويق 70% من إنتاج مشروع جولدن باس من الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح بيان صادر عن قطر للطاقة اليوم في الدوحة، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه أن العمل مستمر حالياً على قدم وساق في تنفيذ مشروع جولدن باس، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية ما يزيد على 18 مليون طن سنوياً، حيث من المتوقع أن يتم بدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2024.

وصرح سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة بهذه المناسبة قائلاً:"إن سوق الطاقة ديناميكية للغاية، وهي تمر حالياً بمرحلة تحول، لكن الغاز الطبيعي المسال سيستمر في لعب دور رئيسي في تلبية الطلب العالمي على الطاقة وضمان أمن الإمدادات ".

وأضاف:"يعد هذا الاتفاق إضافة مهمة لجهودنا في تلبية الطلب على طاقة أنظف، وفي دعم المتطلبات الاقتصادية والبيئية لانتقال عملي وواقعي وعادل إلى طاقة منخفضة الكربون."