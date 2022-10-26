تواصل تراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس



تواصل تراجع مخزون النقد الأجنبي لتونس إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين وفق بيانات البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء.



وبلغ احتياطي النقد الأجنبي بتاريخ اليوم 6ر22 مليار دينار تونسي (8ر6 مليار دولار أمريكي) ما يسمح بتغطية 103 أيام من عمليات التوريد مقابل 130 يوم في نفس الفترة قبل عام.



وهذه أدنى مدة من عمليات التوريد منذ شباط/فبراير 2020.



يأتي هذا التراجع بينما تعاني تونس من أزمة حادة للمالية العمومية، ونقص كبير في عدد من المواد الأساسية الاستهلاكية والأدوية، واضطرابات في تزويد محطات الوقود.



وتنتظر تونس التوصل إلى اتفاق فعلي بشأن قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي في اجتماع أعضاء مجلسه التنفيذي في كانون الأول/ديسمبر المقبل بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء.