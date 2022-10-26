التنمية المحلية: توريد 210 حافلات صديقة للبيئة لنقل المشاركين في قمة المناخ

أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، انتهاء الوزارة من توريد 210 أتوبيسات صديقة للبيئة (100 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى ــ 110 يعمل بالكهرباء) إلى مدينة شرم الشيخ، لنقل الوفود المشاركة فى قمة المناخ «COP 27»؛ حيث تم تصنيعها طبقا لبروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى ومحافظتى القاهرة والإسكندرية.

ومن المقرر أن تستضيف مصر، مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «COP 27» بشرم الشيخ، اعتبارا من 6 نوفمبر القادم.

وأضاف آمنة، أنه تم تركيب الهويات البصرية للأتوبيسات الجديدة عقب استلامها، وكذا استصدار التراخيص اللازمة، وتوفير الأطقم الفنية، والزى اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة، بما يتناسب مع قمة المناخ التى توليها أجهزة الدولة أهمية كبيرة للخروج بهذا الحدث بالصورة التى تليق باسم مصر فى المجتمع الدولى.

وأوضح أن الأتوبيسات الصديقة للبيئة والتى بدأت العمل بالفعل فى نقل الوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ والسياح بشرم الشيخ، تتضمن 100 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى تتبع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، و70 أتوبيسا تعمل بالكهرباء تتبع الهيئة أيضا، و40 أتوبيسا تعمل بالكهرباء تتبع هيئة النقل العام بالإسكندرية.

وأكد وزير التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من إجراءات إسناد توريد 70 ألف شجرة لمدينة شرم الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، لزراعتها فى الحدائق المركزية بالمدينة، وتم بالفعل وصول 14 ألف شجرة مثمرة من أشجار الزيتون والليمون للمدينة.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل فى زراعة الأشجار الجديدة.