رئيس جهاز القاهرة الجديدة يعلق على أزمة غرق بعض الشوارع بمياه الأمطار

- كمية المياه التي سقطت أضعاف الطاقة الاستيعابية للشبكات والمحطات

- سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع هذه الليلة

- تحويل مياه الأمطار إلى الحدائق وبيارات شحن جوفي

- نقل صرف المدينة إلى الجبل الأصفر بحلول أغسطس 2023 يحل الأزمة نهائيا





قال رئيس جهاز القاهرة الجديدة، المهندس أمين غنيم، إن كميّة مياه الأمطار التي سقطت على المدينة اليوم "أضعاف الطاقة الاستبعابية لشبكات ومحطات الصرف"، وذلك تعقيبًا على مشاهد غرق بعض الشوارع في أحياء بالتجمع الخامس.

وأضاف غنيم لـ«الشروق» أن محطات الصرف تعمل بكامل طاقتها، وأن «الحلول غير التقليدية» التي جرى تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية استوعبت جزءا كبيرًا من المياه، واستدرك: "لكن النوبات (مرات سقوط الأمطار) كانت متكررة، وآخرها في حدود السادسة مساءً، وكانت شديدة الغزارة".

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة الانتهاء من سحب جميع المياه المتراكمة في الشوارع هذه الليلة.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر غرق بعض شوارع التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة؛ نتيجة الأمطار التي شهدتها المدينة اليوم.

وعن تكرار مشاهد غرق بعض الشوارع، قال غنيم " كل ما يمكن يتعمل عملناه"، مشيرًا إلى تنويع مصادر التغذية الكهربائية لمحطات الصرف بدلًا من الاعتماد على مصدر واحد، وتزويد جميع المحطات بمولدات كهربائية لتشغيلها بطاقتها الكاملة في حالة انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى عمل ازوداج للخطوط بين المحطات.

وتابع: كما نفذنا حلولا غير تقليدية لصرف المياه إلى الحدائق والجزر الوسطى، وتتراوح الطاقة الاستيعابية للواحدة منها بين 10 آلاف و30 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى بيارات شحن جوفي، مضيفًا: "كل هذه الإجراءات نفذناها خلال الأعوام الثلاثة الماضية".

وقال غنيم إنه جارٍ حاليًا تنفيذ مشروع «الحل الآجل لتطوير منظومة الصرف الصحي»، موضحًا أنه يستهدف نقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية الجاري تنفيذها إلى محطة الجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى الانهاء من تنفيذ من الخطوط الداخلية، التي يتخطى طولها 16 كيلومترا، وتتراوح أقطارها بين 800 و1800 مم، ومن المتوقع انتهاء المشروع في شهر أغسطس 2023.

وأكد غنيم أن المشروع "سينهي تماما أزمة الصرف في القاهرة الجديدة، وبالتبعية تجمع مياه الأمطار بهذه الصورة، وستخصص محطات البنفسج والياسمين والميراج للعمل في أوقات الطوارئ".