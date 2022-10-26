سلطت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على تشكيل الحكومة الجديدة والتحديات التي تواجهها.

وتصدر الصفحة الأولى لصحيفة "جارديان" البريطانية صورة سوناك وهو يلتقي بالملك تشارلز الثالث في قصر باكنجهام، تحت عنوان "مغامرة التعديل الوزاري لرئيس الوزراء في اليوم الأول من الحكم".

وقالت الصحيفة البريطانية، إن سوناك تعهد بتحقيق "النزاهة والمساءلة لكنه أعاد برافرمان إلى وزارة الداخلية بعد أقل من أسبوع من استقالتها لارتكابها انتهاك تقني (إرسال وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي)".

وأشارت صحيفة "التايمز" البريطانية، تحت عنوان "سأصلح الأخطاء.. تعهدات سوناك باستمرار الحكومة، إلى أن "ثلث الوزراء" في حكومة تراس احتفظوا بوظائفهم.

وذكرت صحيفة "آي" البريطانية، تحت عنوان "أزمة حكومة سوناك"، أن رئيس الوزراء استعان بخصومه السياسيين في محاولة محاولة لتوحيد المحافظين المتحاربين".

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن سوناك يواجه "أزمة عميقة"، ذاكرة أن هناك دلائل مبكرة على أن انتخاب سوناك قد "خفف الاضطرابات في الأسواق".

وسلطت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، في صفحتها الأولى الضوء على حجم الأزمة التي تواجه رئيس الوزراء الجديد، قائلة إنه بينما يبدأ سوناك العمل كرئيس للوزراء، يشعر المواطنون باليأس من تكلفة المعيشة، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة بعض المواد الغذائية الأساسية بمقدار الثلثين تقريبا خلال عام.