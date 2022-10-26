كشف المبعوث الرسمى للرئيس الأمريكى لشئون المناخ، ووزير الخارجية الأمريكى الأسبق، جون كيري، اليوم الأربعاء، أن مقابل كل دولار واحد يُستثمر في إمدادات الطاقة منخفضة الكربون ، يتم استثمار 1.10 دولار في الوقود الأحفوري.

وأوضح في تصريحات صحفية: "الرياضيات والعلوم توضح بشكل لا لبس فيه ، أننا لا نستطيع تحقيق أهدافنا ما لم نغير هذه النسبة بشكل كبير"، وفقا لما نقله موقع"أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وشدد كيري على الحاجة إلى تعبئة رأس المال الخاص لتمويل الانتقال إلى الطاقة النظيفة، منتقدا الزخم "البطيء" بين البنوك والممولين في العام الماضي في ضوء حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة الأوروبية التي تلت ذلك.

ودعا المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، توجيه المزيد من الدعم المالي نحو حلول منخفضة الكربون في الخارج.

وقال كيري إن الكوارث المناخية المتصاعدة هي الدافع للعمل على وجه السرعة، مستشهداً بالجفاف الضخم في الجنوب الغربي ، وموجات الحر والجفاف في الصين.

واضاف كيري:"قد يكون العام الماضي المحفوف بالمخاطر أفضل من كل تلك الأعوام التي ما زالت تنتظرنا" دون اتخاذ إجراءات سريعة.

وأكد المبعوث الرسمى للرئيس الأمريكى لشؤون المناخ، ووزير الخارجية الأمريكى الأسبق، على الأهمية القصوى لقمة المناخ "كوب 27" التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، مطالبا دول العالم بالالتزام بتعهداتها في مكافحة تغير المناخ.

ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر المناخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

ويهدف "كوب 27" إلى "إيصال صوت الزعماء الأفارقة لحشد مزيد من الدعم الدولي من أجل التعافي البيئي لإفريقيا"، وفقا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة