قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معدلات توريد الأرز الشعير ترتفع يوميًا، مشيرًا إلى أن الوزير الدكتور علي المصيلحي، سمح لأصحاب مضارب القطاع الخاص، بالمشاركة في تلك المنظومة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن مشاركة 90% أصحاب مضارب القطاع الخاص، أدت إلى زيادة معدلات توريد الأرز الشعير، معلنًا عن توريد 200 ألف طن أرز شعير، حتى الآن.



ولفت إلى استمرار موسم التوريد حتى 15 ديسمبر المقبل، متابعًا: «الهدف دخول الوزارة للمرة الأولى كمتسوق للأرز الشعير؛ من أجل تغطية الاحتياجات المطلوبة بالبطاقة التموينية، والتي يستفيد منها 64 مليون مواطن».



وأرجع متحدث التموين، زيادة معدلات توريد الأرز، إلى التيسيرات التي أعلن عنها الوزير، ومنها سداد المستحقات خلال 48 ساعة على الفور للفلاحين والموردين، وإتاحة أحقية العمل لمضارب القطاع الخاص حتى 50% حال رغبتها، والحصول على 50% من الكمية الموردة لصالحها، أو الحصول على 100% من الكمية، بعد التعاقد مع هيئة السلع التموينية.



وأكد أن موسم توريد أرز الشعير يسير بخطوات ثابتة، منوهًا إلى أن الوزير أكد استمرار تنفيذ قرار حظر تصدير الأرز الأبيض المصري خارج البلاد، لأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة التي تنتج وتزرع محليًا.



وذكر أن الكمية الموجودة تكفي احتياجات مصر، مضيفًا: «المساحة المنزرعة 1.5 مليون فدان، وتتيح إنتاجية قدرها 5 ملايين طن أرز شعير، نريد 25% من تلك الإنتاجية، ونريد من المزارع طن واحد من الإنتاج حتى نحقق المستهدف».



وأوضح أن الوزارة تتيح سعرًا مجزيًا لتوريد الأرز الشعير بـ6600 جنيه لرفيع الحبة، و6850 جنيهًا لعريض الحبة، لافتًا إلى وجود 150 نقطة استلام لتوريدات الفلاحين، إلى جانب مضارب القطاع الخاص.



وبشأن الرقابة على الأسعار، عقب: «صدر قرار من رئيس الوزراء، بتحديد سعر الأرز السايب بـ12 جنيهًا والمعبأ 15 جنيهًا، كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين، وفي 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية 10.5 جنيه، وتتم مصادرة الأرز حال تخزينه دون الحصول على موافقة الوزارة، باعتباره سلعة مجهولة المصدر».



