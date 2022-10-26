الرئيس السيسي يكشف دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في بناء مدينة زويل

ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل حواره مع العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، أنه طلب منه تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء مدينة زويل، قائلا: «قال لي إنه لديه استثمارات وميزانية مبدئية 500 مليون دولار».

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة «الأولى»، مساء الأحد، أن تصميمات مدينة زويل كانت ستكبد الهيئة 3.5 مليار جنيه، متابعًا: «العالم الراحل قال لي إنه سيدبر المبلغ من التبرعات، ولكنه رحل قبل ذلك».

وأكد الرئيس أنه قرر استكمال بناء مدينة زويل رغم ذلك، الأمر الذي تكرر مع مستشفى 500500 والتي كان مخططا أن تكون مجهزة لعلاج 1000 مريض، مضيفًا: «تكلفة علاج مريض الأورام الواحد حوالي 300 ألف جنيه؛ لذلك من غير المنطقي تدبير مليارات علاج 1000 مريض، ولذلك تم تقليص العدد إلى 300 سرير، وتم إنشائها على أعلى مستوى».

وذكر الرئيس أنه حريص على استكمال المشروعات كافة، مضيفًا: «عملت 1000 كوبري، ومفيش واحد فيهم استغرق عامين، وحتى الآن لا يوجد كوبري غير مكتمل».