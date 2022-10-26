سيميوني يدعم أتلتيكو مدريد خلال المواجهة الحاسمة أمام ليفركوزن

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أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، دعمه لفريقه خلال المواجهة الحاسمة أمام باير ليفركوزن الألماني اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وسيخرج أتلتيكو من البطولة حال عدم فوزه أمام ليفركوزن تزامنا مع فوز بورتو البرتغالي أمام كلوب بروج البلجيكي في المجموعة الثانية.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي: "لقد اعتادوا على تلك الأجواء، يعرفون المطالب التي لدينا".

وأضاف: "لا يوجد فرق عما نواجهه دائما في الدوري والكأس الاسباني أو البطولة التي نشارك بها".

وأشار: "نحتاج للفوز، سيتم التعامل مع كل هذه الضغوط بأفضل طريقة ممكنة لكي تلحق الضرر بالخصم، أشعر بأن الفريق ينضج، إنه أمر ممتع، وأتمنى أن نرى ذلك في مباراة اليوم".