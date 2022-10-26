خلال مؤتمر دولي لإعادة الإعمار تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى وضع "خطة مارشال" لإعادة إعمار أوكرانيا قبل انتهاء الحرب الروسية عليها؛ حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

ودعوة شولتس ليست الأولى، فقد ذكرها سابقا في شهر يونيو الماضي، أمام جلسة للبرلمان، حيث تعيد ذكر الخطة المسماة بـ"مارشال" لألمانيا ملامح من الماضي بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كانت أبرز المخارج التي مكنت أوروبا من استعادة وضعها إلى ما قبل الحرب.

*من هو مارشال؟

ينسب مشروع إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب، للجنرال الأمريكي جون مارشال الذي كان رئيسا لأركان الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية، والذي تولى بعد ذلك وزارة الخارجية بعام 1947، ويعد من أبرز الشخصيات في التاريخ السياسي الأمريكي، بتحقيقه لجائزة نوبل للسلام، وتسمية إحدى الجامعات باسمه.

* خطاب يوثق الخطة

وأعلن مارشال خطته، في خطاب ألقاه بجامعة هارفارد، قائلا: "النظام الحديث لتقسيم العمل الذي يعتمد عليه تبادل المنتجات معرض لخطر الانهيار. يجب أن تكون العواقب على اقتصاد الولايات المتحدة واضحة للجميع، وذلك بغض النظر عن التأثير المحبط على العالم بأسره واحتمالات الاضطرابات التي تنشأ نتيجة يأس الأشخاص المعنيين. يُعتبر تقديم الولايات المتحدة كل ما تستطيع فعله للمساعدة في عودة الصحة الاقتصادية الطبيعية إلى العالم، والتي بدونها لا يمكن أن يكون هناك استقرار سياسي ولا سلام مضمون، منطقيًا".

وأضاف: "إن سياستنا ليست موجهة ضد أي بلد، بل ضد الجوع والفقر واليأس والفوضى. ستجد أي حكومة ترغب في المساعدة في الإنعاش التعاون الكامل من جانب الولايات المتحدة. يجب أن يكون الغرض من ذلك إحياء الاقتصاد العامل في العالم؛ وذلك للسماح بظهور الظروف السياسية والاجتماعية التي يمكن أن تتواجد فيها المؤسسات الحرة"، وذلك بحسب ما ورد بكتاب :"الحرب الباردة: تاريخ في الوثائق وشهادة العيان".

* أنصبة الدول المستفيدة

وذكر موقع "الموسوعة السياسية" أنصبة الدول المستفيدة من ذلك المشروع، والتي جاءت كالتالي: إنجلترا 3.6 مليار دولار، فرنسا 3.1 مليار دولار، إيطاليا 1.6 مليار دولار، ألمانيا الغربية 1.4 مليار دولار، هولندا مليار دولار، اليونان 800 مليون دولار، النمسا 700 مليون دولار، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار أخرى تم توزيعها على مجموعة دول أوروبية أخرى: بلجيكا، الدنمارك، إيرلندا، آيسلندا، يوغوسلافيا، لوكسمبرغ، النرويج، البرتغال، السويد، سويسرا، تركيا.