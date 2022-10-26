قطر تلغي فحص كورونا قبل وبعد الوصول إلى البلاد

أعلنت وزارة الصحة القطرية، أنه وفي ظل استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"في جميع أنحاء العالم وفي دولة قطر، والتطبيق المستمر لبرنامج التطعيم الوطني ضد كوفيد-19 في قطر، واستنادا لقرار مجلس الوزراء القطري الصادر اليوم 26 أكتوبر الجاري، فإنه سيتم تطبيق مجموعة من التحديثات للإجراءات المتبعة لمواجهة الجائحة.

وذكرت الوزارة القطرية، أن هذه التحديثات الجديدة ستدخل حيز النفاذ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر 2022، بحسب بيان اليوم.

وتشمل التحديثات إلزامية إبراز حالة التطبيق الصحي احتراز عند دخول المنشآت الصحية في دولة قطر، وإلغاء إجراء فحص المستضدات السريع أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بي سي آر للمواطنين والمقيمين بعد الوصول لدولة قطر، وإلغاء تقديم أو إبراز نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بي سي آر أو اختبار المستضدات السريع سلبية لجميع الزوار قبل السفر لدولة قطر.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة استمرار المواطنين والمقيمين والزائرين باتباع الإجراءات الاحترازية القياسية للحد من مخاطر الإصابة بـ كوفيد-19، ويشمل ذلك تلقي كافة جرعات التطعيم ضد الفيروس، واتباع إرشادات نظافة اليدين المعتادة، وإجراء الفحص اللازم عند ظهور أعراض الإصابة بـ كوفيد-19، مع الحرص على اتباع نمط حياة صحي.