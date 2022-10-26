الكشف على 230 حالة بقافلة مستقبل وطن في البرلس بكفر الشيخ

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية بلوش التابعة لمركز البرلس بكفر الشيخ، انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك بإشراف الدكتور علي أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، ووالمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، والحاجة كريمة عيد أمين الحزب بمركز البرلس.

وقال الدكتور ياسر شحاتة إن القافلة جاءت بالتنسيق بين أمانات التنظيم والعمل الجماهيري وأمانة مركز البرلس، وتضم مجموعة متميزة من الأطباء في تخصصات العيون والباطنة والأطفال والنساء والتوليد وأجرت القافلة الكشف الطبي المجاني على 230 حالة من أهالي قرية بلوش التابعة لمركز البرلس والقرى المجاورة لها، لافتا إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات المتخصصة لاستكمال علاجهم فيها وإجراء جراحات لمن تستدعي حالتهم.