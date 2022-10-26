قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة خلال احتفال إقليم القناة وسيناء الثقافي بأعياد أكتوبر، أوبريت بعنوان «أنشودة النصر.. الجمهورية الجديدة»، والذي يحكي عن فترة 16 أكتوبر التي كانت رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين للثورة ضد الاحتلال الإنجليزي، في 16 أكتوبر 1951، والمظاهرات التي اندلعت في الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي وبعد إلغاء معاهدات 1936، وتم حرق النافي "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبي.

وتناول الأوبريت تاريخ كفاح أهل الإسماعيلية والقناة، مرورا بثورة يوليو، وتنحي الملك فاروق وتولي محمد نجيب، ثم تأميم قناة السويس وفترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، وحرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر المجيدة والرئيس محمد أنور السادات حتى ثورة 30 يونيو، والرئيس عبد الفتاح السيسي والجمهورية الجديدة.

وشارك في بطولة الأوبريت الاستعراضي الغنائي محمود نوح، أحمد عادل، عبد السلام إبراهيم، الإلقاء الشعري، مريم مرسي، شيماء صالح، منة رجب، بمشاركة فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة أطفال الإسماعيلية، أشعار وأغاني عبد الله علي نظير، موسيقي وإخراج ماهر كمال.