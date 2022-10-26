كاسيميرو: نحترم منافسينا في المونديال

أبرز كارلوس هنريكى كاسيميرو نجم كرة القدم البرازيلى أهمية أن يحافظ منتخب بلاده على تركيزه وهدوئه، بعد أن تم تصنيفه واحدا من أبرز المرشحين للتتويج بلقب بطولة كأس العالم التي تقام في قطر.

وتوج المنتخب البرازيلي بكأس العالم آخر مرة قبل 20 عاما، عندما سجل رونالدو نازاريو ثمانية أهداف، في الوقت الذي رفع فيه المنتخب البرازيلي، بقيادة المدرب لويز فيليبي سكولاري لقب البطولة التي أقيمت في كوريا واليابان للمرة الخامسة.

ولكن، تم ترشيح الفريق الذي يدربه أدينور ليوناردو باتشي الشهير باسم تيتي من جانب الكثيرين بإنهاء هذا الجفاف، حيث يتصدر المنتخب البرازيلي تصنيف الفيفا قبل انطلاق البطولة، كما أن هناك لاعبين أمثال نيمار وفينيسيوس جونيور يقدمون مباريات جيدة مع فرقهم.

وفي حديثه للقنوات الإعلامية لناديه مانشستر يونايتد، قال كاسيميرو :" هناك جانبان. بالطبع لا يوجد ما يخفي حقيقة أن المنتخب البرازيلي من المرشحين لنيل اللقب، ولكن المرشحين لا يفوزون دائما في كرة القدم، إن المرشحين ليسوا أبطالا دائما".

وأضاف :"نعلم أن هناك منتخبات وطنية أخرى تقوم بعمل رائع، فرق مرشحة أيضا. كرة القدم، في هذه الأيام، تتحدث عن نفسها. نعلم أن هناك فرقا أخرى تلعب بشكل جيد للغاية".

وأردف :" نعلم مسؤولياتنا، نعلم أنه يجب أن نحترم الفرق التي نواجهها".

وأكد :"عندما نتحدث عن البرازيل يصبح الأمر لامفر منه ، ومع ذلك نقوم بهذا ونحن على أرض الواقع، ولدينا الكثير من الاحترام لمنافسينا".

ومع مشاركته في 65 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، تبدو مشاركة كاسيميرو مؤكدة مع المنتخب البرازيلي عندما يفتتح مبارياته في المجموعة السابعة أمام منتخب صربيا يوم 24 نوفمبر المقبل، ويمكن أن يرافقه زميله بفريق مانشستر يونايتد أنتوني.

وسجل أنتوني ثلاثة أهداف في أول ست مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه لفريق مانشستر يونايتد قادما من أياكس، والآن يأمل في إحداث تأثير مع المنتخب البرازيلي في أكبر بطولة كروية.

وقال أنتوني الذي كان يتم إجراء حديث معه بجوار كاسيميرو :" أول استدعاء لي للمنتخب البرازيلي كان هذا العام، لذلك كانت تجربة رائعة بالنسبة لي".

وأضاف :" كنت أحلم دائما بارتداء قميص البرازيل، اليوم يمكنني أن أعيش في هذا الحلم الذي يسبق كأس العالم".

وأردف :" ارتداء قميص المنتخب الوطني، تمثيل بلادي، وعائلتي أمر مهم بالنسبة لي. أتمنى أن أرتديه أكثر فأكثر وصنع تاريخ مع المنتخب البرازيلي".