محافظ أسوان يعتمد نتيجة مسابقة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بإجمالي 575 معلما

اعتمد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسون، نتيجة مسابقة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية، والتي شهدت تقدم 633 معلما، إجتاز منها الإختبارات 575 معلما عقب تقديم ملفات إنجاز مطابقة للضوابط والشروط المنظمة

وقدم شكره للجهود المبذولة والمتميزة التي يقوم بها العاملون بالقطاع التعليمي، والذي يشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لخلق أجيال مؤهلة لقيادة مسيرة العمل والبناء، مع بث روح التفاني والتعاون وبذل قصارى الجهد في ظل السياسات الجديدة بوزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبداللطيف.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه بناء على توجيهات محافظ أسوان تم تشكيل لجنة الوظائف الإشرافية لتقديم ملف الإنجاز للوظائف الشاغرة والتجديد والخاضعة للقانون رقم (155) لسنة 2007، واللائحة التنفيذية وتعديلاتها (الإدارة التعليمية، والإدارة المدرسية، ووظائف التوجيه الفني).

وأوضح الرشيدي، أن المسابقة تمثلت فة اختيار مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة ثانوى عام وفني، ولغات وتربية خاصة، وإعدادي وابتدائي، فضلا عن هيئات التوجيه والتي تضم موجه، وموجه عام، وموجه أول.