وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، رسالة طمأنة لكل أولياء الأمور على الحالية الصحية لطالبات المدينة الجامعية للأزهر بالمحافظة، بعد تعرضهن لإصابات بالقيء الشديد وتحويلهن لمستشفى الكرنك مباشرة.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إنه تحرك سريعًا للمستشفى للوقوف على حالات الطالبات بالمستشفى والتأكد من تفاصيل الحالات الصحية لهم، مؤكدا أن الحالات المصابة بسيطة جدًا.

وأضاف أن مدير عام الرعاية الصحية بالأقصر طمأنه على حالة الطالبات، مؤكدا أنهن عُدن للمدينة الجامعية مرة أخرى ويرافقهن بعض الأطباء لزيادة الاطمئنان عليهن حتى لا يتعرضون لأي مضاعفات تؤثر على حالاتهم الصحية.

وتباشر النيابة العامة، وكذا جامعة الأزهر، التحقيق في ملابسات تعرض عدد من طالبات المدينة الجامعية لجامعة الأزهر في الأقصر للتسمم، بعد تناولهن وجبة غذائية في مطعم المدينة الجامعية.

ونقلت 89 طالبة بالمدينة إلى مستشفى الكرنك الدولي، الجمعة، إثر شكواهن من أعراض غثيان وآلام بالطن، وتلقين العلاج وغادرن المستشفى.