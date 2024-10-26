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الكرة الشاطئية.. منتخب مصر يخسر من المغرب ويحتل المركز الرابع بأمم أفريقيا

محمد جلال
نشر في: السبت 26 أكتوبر 2024 - 3:11 م | آخر تحديث: السبت 26 أكتوبر 2024 - 3:11 م

تلقى منتخب مصر هزيمة بنتيجة 4-3 أمام منتخب المغرب، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم للكرة الشاطئية المقامة في مصر.

وسبق وتلقى منتخب مصر هزيمة من السنغال بنتيجة 2-1 في نصف نهائي أمم إفريقيا، وخسارة المغرب من موريتانيا بنتيجة 7-4.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.


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