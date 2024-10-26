 الإيرادات المالية في الصين تنخفض 2.2% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 - بوابة الشروق
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الإيرادات المالية في الصين تنخفض 2.2% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024

أ ش أ
نشر في: السبت 26 أكتوبر 2024 - 10:15 ص | آخر تحديث: السبت 26 أكتوبر 2024 - 10:15 ص

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية انخفاض الإيرادات المالية للصين بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

وأظهرت البيانات التفصيلية - وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم السبت - أن الإيرادات الضريبية للبلاد انخفضت بنسبة 5.3% عن العام السابق، في حين زادت إيراداتها غير الضريبية بنسبة 13.5%.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حققت الحكومة المركزية 7.17 تريليون يوان (حوالي 1.01 تريليون دولار أمريكي) من الإيرادات المالية، بانخفاض 5.5% على أساس سنوي.. بينما حققت الحكومات المحلية 9.13 تريليون يوان، بزيادة 0.6%.

وتوسع الإنفاق المالي للبلاد بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين.. وارتفع الإنفاق المالي للحكومة المركزية بنسبة 8.4% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بنسبة 1% في إنفاق الحكومات المحلية.

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