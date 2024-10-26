أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية انخفاض الإيرادات المالية للصين بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

وأظهرت البيانات التفصيلية - وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم السبت - أن الإيرادات الضريبية للبلاد انخفضت بنسبة 5.3% عن العام السابق، في حين زادت إيراداتها غير الضريبية بنسبة 13.5%.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حققت الحكومة المركزية 7.17 تريليون يوان (حوالي 1.01 تريليون دولار أمريكي) من الإيرادات المالية، بانخفاض 5.5% على أساس سنوي.. بينما حققت الحكومات المحلية 9.13 تريليون يوان، بزيادة 0.6%.

وتوسع الإنفاق المالي للبلاد بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين.. وارتفع الإنفاق المالي للحكومة المركزية بنسبة 8.4% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بنسبة 1% في إنفاق الحكومات المحلية.