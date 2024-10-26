التلفزيون الإيراني: بعض أصوات الانفجارات على أطراف طهران ناتجة عن الدفاعات الجوية

قال التلفزيون الإيراني، إن بعض أصوات الانفجارات التي سمع دويها على أطراف طهران ناتجة عن الدفاعات الجوية.

جاء ذلك بعدما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات قوية في أنحاء طهران، من دون تحديد مصدر الهجوم.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال، بدء تنفيذ هجوم وصفه بأنه موجه، ضد ما قال إنها أهداف عسكرية في إيران ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي عبر حسابه على منصة إكس، إن قواتهم على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث تتابع التطورات من إيران ووكلائها، وفق تعبيره.

وأوضح أنه يتم إجراء تقييم متواصل للوضع وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري، في هجوم اعتبرته انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.