إعلام إيراني: إسرائيل هاجمت عدة قواعد عسكرية غرب طهران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بأن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب العاصمة طهران، كانت هدفا للهجوم الإسرائيلي فجر اليوم السبت.



وقالت الوكالة: "أظهرت التحقيقات والمتابعة الأولية التي أجراها صحافيو وكالة فارس أن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافاً لهجوم النظام الصهيوني".

وأضافت أن "بعض الأصوات كانت مرتبطة بإطلاقات الدفاع الجوي"، مشيرة إلى أن "الاستطلاعات تظهر أن معظم الصور المنشورة في الفضاء الإلكتروني قديمة وغير جديرة بالثقة".

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر إغاثية بطهران أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة في العاصمة أو محيطها تتطلب تدخلا".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم "بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة، والجيش على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها".

وقالت إذاعة الجيش، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، يتابعان التطورات، من مقر وزارة الأمن من الغرف المحصّنة تحت الأرض.

كما أشارت تقارير أمريكية إلى أن الانفجارات في إيران هي عبارة عن "بدء الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية"، ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين أن إسرائيل شنت ضربات جوية في إيران.