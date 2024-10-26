أوستن يؤكد لجالانت التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً، مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت لتلقي تحديثات عن الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية في إيران، وأكد "التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس".

وأضاف أوستن، في منشور على منصة "إكس": "لقد أوضحت أن الولايات المتحدة تحافظ على موقف قوة معزز للدفاع عن الأميركيين وإسرائيل والشركاء في جميع أنحاء المنطقة في مواجهة تهديدات إيران والمنظمات المدعومة منها".

وتابع أن واشنطن "مصممة على منع أي جهة فاعلة من استغلال التوترات أو توسيع الصراع في المنطقة"، بحسب موقع الشرق الاخباري.