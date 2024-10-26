تقارير تتحدث عن بدء إسرائيل شن ضربات جوية على إيران

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قال مصدران مطلعان لموقع أكسيوس، إن إسرائيل شنت ضربات جوية على إيران في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بسماع دوي انفجارات قوية في أنحاء طهران، من دون تحديد مصدر الهجوم.

بالتزامن مع ذلك، أكد التلفزيون الرسمي السوري، أن دوي انفجارات سمع في ريف دمشق ووسط المدينة.

يأتي ذلك بالتزامن مع ترقب لرد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل مؤخرًا.

وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري، في هجوم اعتبرته انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.

واعترف جيش الاحتلال في اليوم التالي، بأن الصواريخ ألحقت أضرارا بقواعده الجوية.