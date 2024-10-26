مساعد رئيس هيئة الدواء: تحسن أزمة نقص الأدوية بنسبة تزيد عن 95%

قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إنَّ الهيئة تعلن بشكل دوري عن أن أزمة نقص الأدوية تحسَّنت بشكل كبير بما يفوق نسبة الـ95%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن أغلب المجموعات العلاجية وعلى رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط والأنسولين أصبحت متوفرة.

وأوضح أن هذه الأدوية متوفرة لدى الموزعين، ويتم التوزيع بالفعل على كل الصيدليات، مؤكدا أن هناك قنوات تواصل مفتوحة دائمًا مع المواطنين أو الصيادلة للإبلاغ عن أي شكوى وذلك عبر الخط الساخن 15301.

ولفت إلى أن الهيئة تتلقى أي شكاوى تخص عدم توافر أي صنف دوائي، مؤكدا استمرار الرقابة على الأسواق سواء تجاه الأماكن غير المرخَّصة أو تخزين أدوية بما يزيد عن الاحتياجات الفعلية.

ونوه بأن هناك حملات يومية للتوصل إلى أي ممارسات غير منضبطة في هذا الإطار ومن ثم اتخاذ الإجراءات بشأنها، موضحًا أنه كل الأدوية المتوفرة تخضع لمتابعة الهيئة سواء كانت أدوية مستوردة أو أدوية مُصنَّعة محليًّا.