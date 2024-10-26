وكالة تسنيم الإيرانية: إيران تستعد للرد ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا

أكدت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم" أن إيران مستعدة للرد على الاعتداء الإسرائيلي.



وقال المصدر بأن "إيران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء من قبل إسرائيل".

وأضاف "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بشكل رسمي بدء تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

كما أعلن البيت الابيض أن واشنطن تدرك أن إسرائيل تهاجم إيران "في إطار حقها بالدفاع عن النفس"، وردا على الهجوم الإيراني مطلع أكتوبر الجاري.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية أن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.