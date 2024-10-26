قائد القوات البحرية: دول العالم تتصارع للتدريب معنا للاستفادة من الخبرات المصرية

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قال الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، إن القوات البحرية تتمتع بخبرات عالية ومستوى تدريبي متميز.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» مساء الجمعة: «بحريات العالم تتصارع للتدريب معنا سواء تدريبات مشتركة أو عابرة أو زيارات للاستفادة من الخبرات المصرية القتالية العالية وتبادل الخبرات والتعرف على مستويات التدريب».

وأشار إلى أن التدريب المشترك يعد أحد أنواع التأهيل المهمة، لافتا إلى أن التدريب المشترك الذي استضافته اليونان بمشاركة مصر وفرنسا وقبرص والسعودية، بالإضافة إلى 5 دول أخرى تشارك بأفراد ومراقبين.

وأوضح أن الكلية البحرية تعنى ببناء الطالب جسمانيا وعقليا ونفسيا ليتحمل التحديات والصعوبات التي سيواجهها، بالإضافة إلى البناء العلمي من خلال مناهج وأساليب تدريب تتناسب مع المهام الموكلة إليه.

وأشار إلى أنه يجري حاليا تطوير المناهج لتتلاءم مع الأهداف والمهام التي تحددها المستويات العليا، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تطويرا في جميع الكليات العسكرية.

ولفت إلى توقيع الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع كلية العلوم السياسية والاقتصادية جامعة الإسكندرية، بهدف تدريس الطالب العلوم السياسية إلى جانب العلوم البحرية والعسكرية.