الخارجية الأمريكية: نحث إسرائيل على التحقيق باستهداف صحفيين في لبنان

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حث متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل على التحقيق في أي ادعاءات تخص انتهاك القانون الإنساني الدولي، وذلك تعليقاً على استهداف صحفيين في لبنان.

وقال المتحدث: "حتى خلال النزاعات، يجب أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم بأمان واطمئنان".

وتابع: "يجب على إسرائيل ليس فقط الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بل اتخاذ كل خطوة ممكنة لمنع الإضرار بالمدنيين، فهذا واجب أخلاقي واستراتيجي"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأضاف: "نواصل حث إسرائيل، كما نفعل باستمرار في جميع أنحاء العالم، على تمكين الإعلام الحر والمستقل، لا تقييده".

وذكر أن "وجود مشهد إعلامي حر ومتعدد يعد أمراً بالغ الأهمية لعمل الديمقراطيات، لا سيما في أوقات النزاع".