البيت الأبيض: ندرك أن إسرائيل تهاجم إيران في إطار الدفاع عن النفس

صرح المتحدث باسم البيت الابيض شون سافيت بأن واشنطن تدرك أن إسرائيل تهاجم إيران في إطار حقها بالدفاع عن النفس، وردا على الهجوم الإيراني مطلع أكتوبر الجاري.



تصريح المتحدث باسم البيت الابيض شون سافيت: "نحن ندرك أن إسرائيل تنفذ ضربات محددة ضد أهداف عسكرية في إيران ممارسةً الدفاع عن النفس وكرد على الهجوم بالصواريخ الباليستية الإيرانية ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر".

وأضاف: "نحيلكم إلى الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليتهم".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم "بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة، والجيش على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، يتابعان التطورات، من مقر وزارة الأمن من الغرف المحصّنة تحت الأرض.

فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الهجوم نُسق مع الإدارة الأمريكية وتم إعلامهم بذلك قبل بدء الهجوم.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قوية في أطراف العاصمة طهران، فجر اليوم السبت، حيث سمع دوي انفجارات هزت بعض المناطق المحيطة بالعاصمة، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الانفجارات أو الجهات المتسببة فيها حتى الآن.