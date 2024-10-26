قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن «هناك حالة من التهويل في تل أبيب، والتهوين في طهران فيما يخص الهجوم الإسرائيلي على إيران».

وأضاف «أبو النور» خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية» أن «الإعلام العبري يقول إن جيش الاحتلال نفذ ضربة ناجحة تماماً ضد إيران، فيما يهون الإعلام الإيراني من الضربة الإسرائيلية، ويقولون إن الأمور تسير على ما يرام ولا يوجد أي أضرار».

وأشار إلى أن «إسرائيل تقول إنها نجحت في ضرب الأهداف التي حددتها في إيران، فيما تقول الأخيرة إن دفاعتها الجوية تصدت إلى الهجمات الإسرائيلية».

وتطرق خبير السياسات الدولية بحديثه إلى طبيعة المواجهة بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى أن الرد الإسرائيلي على إيران كان حتميًا، لا سيما وأن إيران عندما شنت عمليتي هجوم على إسرائيل لم تكن تضرب إسرائيل، بل كانت تتحدي التكنولوجيا الأمريكية في السلاح.

وأكمل: «السلاح الإسرائيلي يتعلق بالتكنولوجيا الأمريكية، والبنتاجون لم يكن ليقبل أن تتفوق تكنولوجيا أخرى عليه، ولذلك سارع وبادر ونصب منظومات ثاد المتطورة جداً، كإجراء استباقي، لصد الرد الإيراني المحتمل على الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران».