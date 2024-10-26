دونالد ترامب: عدونا من الداخل بأمريكا يشكل تهديدا أكبر من زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، إن «العدو من الداخل» للولايات المتحدة، يشكل "تهديدا أكبر من زعيم جمهورية كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ونقلت وكالة سبوتنيك، اليوم السبت، عن ترامب قوله: «لم تكن لدينا مشكلة مع كيم جونج أون أثناء فترة حكمنا لأمريكا.. أقولها للناس، نحن لدينا مشكلة أكبر، في رأيي، مع العدو من الداخل».

واستخدم المرشح الرئاسي الجمهوري مصطلح «العدو من الداخل»، لوصف معارضته السياسية المحلية، واقترح أن السياسيين الديمقراطيين مثل رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، يندرجون في هذه الفئة.

وتابع ترامب: «لدينا عدو من الداخل، ولدينا أشخاص سيئون للغاية، وأعتقد أنهم يريدون حقا جعل هذا البلد فاشلا».

وسُئل ترامب عن جهوده لوقف الأزمة الأوكرانية، قائلا دون تقديم تفاصيل، إنه يمكنه التفاوض لإنهائها، وقال: «إذا كشفت بالضبط عما سأفعله، فلن أتمكن أبدا من إبرام الصفقة».