وزير الخارجية: نبذل جهودا حثيثة مع قطر وواشنطن لوقف إطلاق النار في غزة

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مباحثاته مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، تناولت الأوضاع في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، اليوم السبت، أن المباحثات تناولت خطورة التصعيد في البحر الأحمر، وانعكاساته شديدة السلبية على حركة التجارة والاقتصاد المصري.

ولفت إلى أنه «استعرض الجهود الحثيثة والجادة التي تبذلها مصر، بالتعاون مع الأشقاء في قطر، والولايات المتحدة، للدفع نحو التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات الطبية والإنسانية دون أي عقبات إلى أهل غزة».