إيران: مطارا الإمام الخميني ومهرآباد يعملان بشكل طبيعي

قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار الإمام الخميني ومدير مطار مهرآباد، إن الوضع في مطاري الإمام ومهرآباد مستقر وذلك بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، عن الرئيس التنفيذي لشركة مطار الإمام الخميني سعيد جلندري قوله: «رغم بعض الشائعات والأخبار، فإن مطار الإمام في حالة مستقرة ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية».

وأضاف: «منذ الساعة 5.50 صباحًا تعمل رحلات هذا المطار ويتم استقبال الركاب. ولم يصدر بعد أمر بوقف الرحلات الجوية».

كما أعلن مدير مطار مهر أباد أن وضع هذا المطار طبيعي وقال: «سنواصل أنشطتنا حسب البرنامج».

يُشار إلى أن القناة 12 الإسرائيلية، كانت قد زعمت أنه لا إقلاع ولا هبوط في مطارات طهران منذ أكثر من ساعة.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران وسوريا بأن انفجارات قوية سمعت في إيران وقرب العاصمة السورية في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقالت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إن دوي انفجارات سمع أيضا في مدينة كرج المجاورة.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال، بدء تنفيذ هجوم وصفه بأنه موجه، ضد ما قال إنها أهداف عسكرية في إيران ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي عبر حسابه على منصة إكس، إن قواتهم على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث تتابع التطورات من إيران ووكلائها، وفق تعبيره.

وأوضح أنه يتم إجراء تقييم متواصل للوضع وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري، في هجوم اعتبرته انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.