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طرح الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان

إسراء زكريا
نشر في: السبت 26 أكتوبر 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: السبت 26 أكتوبر 2024 - 9:44 م

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" الأغنية الدعائية للعمل، التي تحمل اسم "أنا من غيرك"، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك تمهيدا لعرضه بالسينمات يوم 6 نوفمبر المقبل.

"أنا من غيرك" غناء بهاء سلطان، وكلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر نادر حمدي.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول سارة وعلي، وهما صديقين منذ الطفولة، جمعهما الكثير من المواقف والذكريات، وواجها معا العديد من التحديات، لكن علاقتهما تأخذ شكلا آخر على نحو مفاجئ.

"الهوى سلطان" بطولة: أحمد داود، ومنة شلبي، وسوسن بدر، وأحمد خالد صالح، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج هاني نجيب وأحمد فهمي.

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