الأردن والسعودية: أجواؤنا لم تستخدم في ضرب إيران

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أوضحت السعودية والأردن السبت أن أجواءهما لم تستخدم في الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل الليلة الماضية على مواقع عسكرية في إيران.

وقال الجيش الأردني إنه لم يسمح لأي طائرة عسكرية بعبور الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة.

وأضاف مسؤول عسكري أردني أن القوات المسلحة كانت تتابع عن كثب التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية.

وشدد على أن سلاح الجو الملكي كان يراقب الأوضاع باهتمام بالغ، وعلى أهبة الاستعداد لحماية الوطن.

وكذلك، قال مسؤول سعودي لرويترز اليوم السبت إن المجال الجوي لبلاده لم يُستخدم خلال الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران.

وكانت إسرائيل أعلنت فجر السبت أنها نفذت ضربات جوية ضد أهداف عسكرية في إيران.

وجاءت هذه الضربات ردا على هجوم صاروخي كبير شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري، ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر يوليو الماضي.

وكشف الجيش الإيراني عن مقتل عسكريين اثنين في الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية.

وأعلن الدفاع الجوي الإيراني "التصدي لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في إيران"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.